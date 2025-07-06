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«دبي الخيرية» تدعم «طبتم وطاب ممشاكم»

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
7 يوليو 2025 01:46

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن دعمها لمبادرة «طبتم وطاب ممشاكم»، التي تنظم من خلالها «وزارة الأسرة» رحلة لمجموعة من الأطفال المواطنين لأداء مناسك العمرة في الفترة الممتدة من أمس الأحد إلى 12 يوليو الجاري، بهدف منحهم فرصة فريدة للنمو الروحي والتعلم من خلال تجربة إيمانية عميقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة، والذي عقد بمقر وزارة الأسرة في عجمان، بحضور السيد عبدالعزيز إبراهيم، رئيس قسم الدمج المجتمعي بوزارة الأسرة، والسيد خالد الشحي، اختصاصي حماية حقوق الأسرة بالوزارة، وعادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، و12 من الأطفال الناشئة المشاركين بالمبادرة، والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، إضافة إلى الفريق الإشرافي. وتم خلال اللقاء التعريف بمسار الرحلة ودور الوزارة وتحضيراتها من أجل تنفيذ المبادرة التي تنظمها للعام الثاني على التوالي.
وبهذه المناسبة، أشاد عادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة الأسرة في إنجاح هذه المبادرة، وقال: «نحن في دبي الخيرية نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية هي جوهر التنمية المستدامة في أي مجتمع. ونعتبر أنفسنا شركاء أساسيين في بناء مستقبل أبنائنا. وهذا لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل يتعداه إلى توفير الفرص التي تصقل شخصياتهم وتغذي أرواحهم».

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