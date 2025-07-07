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أحمد بن سعود القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أحمد بن سعود القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
7 يوليو 2025 17:02

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، والتي ضمت 141 طالباً، وذلك على مسرح «مركز رأس الخيمة الإبداعي» التابع لوزارة الثقافة، بحضور عددٍ من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور.


وأعرب الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي عن فخره بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثمار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة ومتطورة.
وهنّأ الخريجين وأولياء أمورهم على هذا النجاح، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة، وأكد أهمية مواصلة التعلم واكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في نهضة الوطن وتقدمه.

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وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي: «نفخر بهؤلاء الخريجين الذين يمثّلون نموذجاً لشبابٍ واعٍ وطموح، مستعد لتحمّل المسؤولية والمساهمة في خدمة وطنه، نعوّل على عقولهم وسواعدهم في مواصلة مسيرة التنمية، وبناء مستقبل قائم على العلم والعمل».
وفي ختام الحفل، قام الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي بتسليم شهادات التخرج للطلبة من مختلف التخصصات، إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم في أجواء تغمرها مشاعر الفخر والبهجة.

المصدر: وام
أحمد بن سعود القاسمي
دائرة الخدمات العامة
رأس الخيمة
التكنولوجيا التطبيقية
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