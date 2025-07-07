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علوم الدار

طقس صحو نهارا رطب ليلا غدا

طقس صحو نهارا رطب ليلا غدا
7 يوليو 2025 17:25

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تسود أجواء رطبة ليلاً وصباح الأربعاء في بعض المناطق الساحلية.
وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً.
وأضاف أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيفة، مع حدوث المد الأول عند الساعة 23:18 والجزر الأول عند الساعة 07:13 صباحاً.
أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفاً أيضاً، مع توقيتات المد والجزر على النحو التالي: المد الأول عند الساعة 09:06، والمد الثاني عند الساعة 19:22، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:32، والثاني عند 02:25 فجراً.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

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المدينة الحرارة العظمى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 41
30
 70
 20
دبي 38
29
 90  40
الشارقة 40
28
 90  40
عجمان 38
28
 80  40
أم القيوين 40
 30
 85  35
رأس الخيمة 41
30
 80  30
الفجيرة 39
33
 60  20
العين 43
30
 70  25
ليوا 43
31
 70  20
الرويس 40
33
 60
 25
السلع 45
32
 65  20
دلما 39
33
 60  30
طنب الكبرى / الصغرى 38
32
 70  35
أبو موسى 38
33
 70  25

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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