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علوم الدار

بلدية عجمان تعلن عن الفائزين بجائزة البحث العلمي

‎خلال تسليم الجوائز للفائزين (من المصدر)
8 يوليو 2025 01:01

عجمان (وام)

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كرمت «دائرة البلدية والتخطيط - عجمان» الفائزين بجائزة البحث العلمي بدورتها الأولى التي أطلقها مركز عجمان X التابع لها، لتشجيع ودعم الابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات التي تخدم العمل البلدي وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، بما يتواءم مع توجهات «رؤية عجمان 2030» لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية للإمارة.
أقيم حفل التكريم بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، رئيس لجنة الجائزة، والدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مستشار ابتكار ومدير مركز عجمان X، والدكتور تامر الشنديدي، مدير برامج الدراسات العليا بجامعة عجمان، وأعضاء لجنة التقييم، وعدد من الباحثين وموظفي الدائرة.
وأعرب النعيمي عن فخره بنتائج الجائزة التي استهدفت تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وخلق بيئة محفزة للإبداع داخل الدائرة، وتحفيز الموظفين على تقديم دراسات متميزة ومشاريع تطبيقية ذات قيمة مضافة، تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة.
وثمن حرص الموظفين المبدعين وأصحاب الخبرات المميزة على وضع بصمة مميزة في الدورة الأولى من الجائزة التي شهدت مشاركة واسعة وقدم خلالها 16 موظفاً من كوادر الدائرة 19 بحثاً علمياً متنوعاً.
وفاز بالمركز الأول المهندس خميس سالم المطروشي عن بحث بعنوان «آفاق الاستفادة من مرافق الاحتجاز البيولوجي في عجمان»، والمركز الثاني ميرة عبدالله بوشهاب عن بحث «أثر تطبيق نظام الرقابة الذاتية على المنشآت الغذائية والصحية في إمارة عجمان»، فيما حصدت المركز الثالث ميعاد علي المهري عن بحث «أثر الاشتراطات والبنود المعتمدة لعقود الإيجار على تعزيز التنافسية».

البحث العلمي
الإمارات
بلدية عجمان
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
عبد الرحمن النعيمي
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