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علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزّز الحماية القانونية للحالات المستفيدة

شيخة المنصوري وفيصل الحفيتي خلال التوقيع (من المصدر)
8 يوليو 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب الدكتور فيصل الحفيتي للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تقديم الدعم القانوني والمتخصّص للنساء والأطفال من الحالات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الرعاية والتمكين وبناء القدرات.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى مكتب الدكتور فيصل الحفيتي تقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل الحالات المحالة من المؤسسة أمام الجهات القضائية.
وقع مذكرة التفاهم شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، والدكتور فيصل الحفيتي.

دبي
الإمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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