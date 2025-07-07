الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعتمد دليلاً تطويرياً لمراكز الإصلاح والتأهيل

يوسف العبري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
8 يوليو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول
قرقاش: حان الوقت لنمنح المنطقة ما تستحقه من موقع متقدم في العالم

اعتمدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء- أبوظبي، الدليل المحدث لمراكز الإصلاح والتأهيل، متضمناً الهيكل التنظيمي الجديد، إلى جانب تطوير ودمج 18 عملية تشغيلية، وذلك في إطار توجه الدائرة نحو تصفير البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الأداء المؤسسي، بما يدعم ترسيخ منظومة قضائية وإصلاحية رائدة ومتقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض البنود التفصيلية للدليل المحدث لمراكز الإصلاح والتأهيل وآليات تنفيذه، وفق أفضل الممارسات الدولية، لضمان تحقيق تحول نوعي في عمل مراكز الإصلاح، لتكون منصات محفزة للتغيير الإيجابي والتطوير الذاتي بهدف إعادة تأهيل النزلاء، وتمكينهم من الاندماج الفاعل في المجتمع.
وأكد المستشار يوسف العبري أن تحديث الدليل يأتي انسجاماً مع استراتيجية دائرة القضاء لبناء منظومة إصلاحية متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وتبني الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والوصول إلى نتائج ملموسة في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم.
وأشار إلى أن تطوير العمليات التشغيلية والهيكل التنظيمي الجديد يعكس التزام الدائرة بالتحول المؤسسي المستدام لتطوير منظومة إصلاحية قائمة على الابتكار، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التميز والريادة في قطاع العدالة، وبما يضمن التوازن بين حفظ الأمن المجتمعي، وتهيئة الفرص الحقيقية للنزلاء لبدء حياة جديدة قائمة على قيم المسؤولية والإنتاجية.
وأضاف أن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد الدليل ترتكز على الشفافية، والحوكمة، والتكامل الإداري، وتستهدف تعزيز جودة الخدمات التأهيلية المقدمة، وتوفير بيئة داعمة لبرامج التأهيل النفسي والتعليمي والمهني، من أجل تمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.

أبوظبي
الإمارات
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
يوسف العبري
يوسف سعيد العبري
آخر الأخبار
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية
اليوم 11:25
دخان يتصاعد بعد اندلاع حريق في مبنى للاتصالات في حي رمسيس بوسط القاهرة
اقتصاد
البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس بالقاهرة
اليوم 11:22
الملك تشارلز يلتقي ماكرون(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©