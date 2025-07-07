خلوة لصياغة مستقبل الإعلام في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان خلوة إعلامية متخصصة جمعت مسؤولي الاستراتيجية والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة بالإمارة ومجلس الإمارات للإعلام، وذلك ضمن جهود تعزيز التكامل الإعلامي الحكومي وصياغة توجهات مبتكرة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب، أن رؤية الإمارة المستلهمة من توجيهات القيادة، أرست مكانة راسخة للإعلام كشريك فاعل في التنمية ومحفز للوعي المجتمعي، وجسر لبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وأشار محمد الكعبي إلى أن المكتب الإعلامي يعمل على تحويل هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات تجعل من الإعلام الحكومي قوة ناعمة تعزز جهود التنمية، مؤكداً أن دور الإعلام أصبح عنصراً محورياً في بناء الاتصال الفعّال.