الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدشّن النسخة العاشرة من «قمَّة المعرفة»

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدشّن النسخة العاشرة من «قمَّة المعرفة»
8 يوليو 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول
قرقاش: حان الوقت لنمنح المنطقة ما تستحقه من موقع متقدم في العالم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمَّة المعرفة»، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتحتفي القمَّة هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات. وعلى امتداد عشر سنوات، رسّخت القمَّة نفسها بوصفها منصّة دوليّة بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صناع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفعّالة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.
كما تأتي القمَّة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية.
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن قمَّة المعرفة 2025 تمثل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، حيث تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار عشر سنوات، سلطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة».

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
دبي
الإمارات
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قمة المعرفة
آخر الأخبار
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية
اليوم 11:25
دخان يتصاعد بعد اندلاع حريق في مبنى للاتصالات في حي رمسيس بوسط القاهرة
اقتصاد
البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس بالقاهرة
اليوم 11:22
الملك تشارلز يلتقي ماكرون(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©