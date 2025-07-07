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الإمارات تنقذ طاقم سفينة تجارية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر

الإمارات تنقذ طاقم سفينة تجارية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر
7 يوليو 2025 22:18

أعلنت دولة الإمارات أن سفينة «سفين بريزم» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية «ماجيك سيز» Magic Seas، وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن تضرر هيكلها، ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.
 ويجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية.

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وزارة الخارجية
الإمارات
سفينة
موانئ أبوظبي
البحر الأحمر
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