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شرطة أبوظبي تشارك بفعالية «الوقاية من المخدرات»

شرطة أبوظبي تشارك بفعالية «الوقاية من المخدرات»
7 يوليو 2025 22:21

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي، بفعالية «الوقاية من المخدرات» في مركز الظنة مول بمنطقة الظنة، بالتعاون مع إدارة شؤون منطقة الظفرة - أدنوك.
وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المتواصل بتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات ورفع مستوى الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، انسجاماً مع شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام «أسرة واعية.. مجتمع آمن».
واشتملت الفعالية على أنشطة توعوية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية والتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتأثيراتها على الصحة العامة والأمن المجتمعي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الكشف الدوري للمركبات وربطه بالسلامة العامة، في سياق نهج الشرطة الشامل في الوقاية الاستباقية.
وشهدت الفعالية تفاعلاً من الزوار والمشاركين بمختلف الفئات العمرية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد آفة المخدرات، وتعزز جسور التعاون المشترك بين الجهات الشرطية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص.
ولفتت شرطة أبوظبي إلى اهتمامها بتوعية النشء والأسر بأضرار المخدرات من خلال الحضور الميداني والتواصل المباشر، تجسيداً لأولويتها في تعزيز الأمن والأمان والريادة في تحقيق التطلعات بمجالات الأمن والسلامة المجتمعية، وأهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

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