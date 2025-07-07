الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللجنة المنظمة  لـ«حوار هيلي» تعقد  اجتماعاً تنسيقياً في ريو دي جانيرو

اللجنة المنظمة  لـ«حوار هيلي» تعقد  اجتماعاً تنسيقياً في ريو دي جانيرو
8 يوليو 2025 01:01

ريو دي جانيرو (وام)

أخبار ذات صلة
إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لعلوم وتكنولوجيا الابتكار لدول البريكس

عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من حوارات هيلي التي جاءت تحت عنوان «حوار هيلي أميركا اللاتينية» وتعد المنصة الدولية لمنتدى هيلي السنوي الذي يعقد في أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ناقشت خلاله الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 10 دول منها البرازيل والمكسيك وتشيلي والأوروجواي وبوليفيا والسلفادور وكولومبيا والأرجنتين وبيرو.
ينظم الحوار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات «وام» ويقام تحت شعار «العلاقات الإماراتية - الأميركية اللاتينية: مسارات واعدة»،
وقام أعضاء اللجنة المنظمة عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت قاعات انعقاد الحوار اطلعت خلالها علي التفاصيل التقنية واللوجستية ومدى الجاهزية للانطلاق اليوم.
وقال عبدالرحمن الحدادي مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن «الحوار الذي يتزامن مع قمة مجموعة بريكس سيسلط الضوء على آفاق التعاون والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأميركا اللاتينية في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة واللوجستيات والاستدامة والتكنولوجيا».
وأوضح الحدادي أن «المنصة الحوارية تجمع أكثر من 25 متحدثاً يمثلون نخبة من صانعي السياسات والأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء في شتى المجالات من أميركا اللاتينية ودولة الإمارات وتشهد على مدار يوم كامل العديد الحوارات المعمقة وأسس التبادل المعرفي والعلمي».

ريو دي جانيرو
البرازيل
أبوظبي
آخر الأخبار
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية
اليوم 11:25
دخان يتصاعد بعد اندلاع حريق في مبنى للاتصالات في حي رمسيس بوسط القاهرة
اقتصاد
البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس بالقاهرة
اليوم 11:22
الملك تشارلز يلتقي ماكرون(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©