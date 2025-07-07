اللجنة المنظمة  لـ«حوار هيلي» تعقد  اجتماعاً تنسيقياً في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو (وام)

عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من حوارات هيلي التي جاءت تحت عنوان «حوار هيلي أميركا اللاتينية» وتعد المنصة الدولية لمنتدى هيلي السنوي الذي يعقد في أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ناقشت خلاله الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 10 دول منها البرازيل والمكسيك وتشيلي والأوروجواي وبوليفيا والسلفادور وكولومبيا والأرجنتين وبيرو.

ينظم الحوار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات «وام» ويقام تحت شعار «العلاقات الإماراتية - الأميركية اللاتينية: مسارات واعدة»،

وقام أعضاء اللجنة المنظمة عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت قاعات انعقاد الحوار اطلعت خلالها علي التفاصيل التقنية واللوجستية ومدى الجاهزية للانطلاق اليوم.

وقال عبدالرحمن الحدادي مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن «الحوار الذي يتزامن مع قمة مجموعة بريكس سيسلط الضوء على آفاق التعاون والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأميركا اللاتينية في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة واللوجستيات والاستدامة والتكنولوجيا».

وأوضح الحدادي أن «المنصة الحوارية تجمع أكثر من 25 متحدثاً يمثلون نخبة من صانعي السياسات والأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء في شتى المجالات من أميركا اللاتينية ودولة الإمارات وتشهد على مدار يوم كامل العديد الحوارات المعمقة وأسس التبادل المعرفي والعلمي».