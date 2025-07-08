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علوم الدار

"شرطة دبي" تضبط شاباً قاد مركبته بتهور على كتف الطريق

"شرطة دبي" تضبط شاباً قاد مركبته بتهور على كتف الطريق
8 يوليو 2025 15:48

أكدت شرطة دبي، أنها ضبطت شاباً قاد مركبته بتهور، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق قيادته بسرعة عالية على كتف الطريق. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
وتم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.
وتُؤكد شرطة دبي على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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