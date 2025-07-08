منصور بن زايد: افتتحت برفقة أخي حمد الشرقي مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مستشفى الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، والذي أنشئ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه: "برعاية رئيس الدولة..افتتحت اليوم برفقة أخي الشيخ حمد الشرقي مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة ضمن مبادرات رئيس الدولة والتي تجسد محورية موقع الإنسان في رؤية سموه التنموية وحرصه على تعزيز المنظومة الصحية في مختلف مناطق الدولة من أجل خدمة المجتمع وتنميته".وفق الحساب الرسمي لوكالة أنباء الإمارات "وام" على منصة إكس.