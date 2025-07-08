الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: افتتحت برفقة أخي حمد الشرقي مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة

منصور بن زايد
8 يوليو 2025 16:12

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مستشفى الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، والذي أنشئ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه: "برعاية رئيس الدولة..افتتحت اليوم برفقة أخي الشيخ حمد الشرقي مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة ضمن مبادرات رئيس الدولة والتي تجسد محورية موقع الإنسان في رؤية سموه التنموية وحرصه على تعزيز المنظومة الصحية في مختلف مناطق الدولة من أجل خدمة المجتمع وتنميته".وفق الحساب الرسمي لوكالة أنباء الإمارات "وام" على منصة إكس.

أخبار ذات صلة
محمد بن حمد: دعم الشباب في بداية حياتهم الأسرية
انطلاق اختبارات مرشحي برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الفجيرة
مستشفى الشيخ خليفة
آخر الأخبار
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
الرياضة
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©