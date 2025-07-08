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22 مليار دولار خسائر متوقعة لسيول تكساس
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علوم الدار
طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى طهران
طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى طهران
8 يوليو 2025 18:03
أعلنت «طيران الإمارات» عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى 17 يوليو الجاري .
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