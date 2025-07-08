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حمدان بن زايد يستقبل رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»

حمدان بن زايد يستقبل رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»
8 يوليو 2025 20:36

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والوفد المرافق له، وذلك في قصر السيف بأبوظبي.
 وجاء اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على متابعة الإنجازات والخطط التي تسهم في تطوير الخدمات المجتمعية.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز مشاريع الهيئة واستراتيجيتها في رعاية المساجد وتطوير خدماتها، إلى جانب جهودها في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على تمكينها من أداء رسالتها الدينية والوطنية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع ونشر القيم الإنسانية النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات.
كما تم استعراض جهود الهيئة في إدارة شؤون الوقف وتطوير مراكز تحفيظ القرآن الكريم وخدمة كتاب الله، بالإضافة إلى أنشطتها في منطقة الظفرة ومساهمتها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية والثقافية.
حضر اللقاء، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من المسؤولين.

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