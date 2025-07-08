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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم وعدداً من القيادات التربوية

رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم وعدداً من القيادات التربوية
8 يوليو 2025 23:44

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 - 2025 على مستوى الدولة، يرافقهم أولياء أمورهم، وعدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية.

وهنأ سموه - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - أبناءه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز.. متمنياً لهم التوفيق في مواصلة رحلة النجاح والتميز في مسيرتهم التعليمية.
وقال سموه: «أبارك لكم، أبنائي، هذا الإنجاز المشرف الذي يُعد مصدر فخرٍ لكم ولأسركم، ووطنكم الذي يراهن على جهودكم وتميزكم في خدمته ورفعة شأنه».

وأضاف سموه: إن تفوقكم هو ثمرة جهودكم الدؤوبة طوال رحلتكم التعليمية.. لقد أثبتم أن الإصرار والاجتهاد يصنعان الفرق، وأن الطموح لا حدود له لمن يؤمن بقدراته.. وهذا النجاح محطة هامة في مسيرتكم الطموحة، تنطلقون منها لبناء مستقبلكم، وتُسهمون في رفعة وطنكم وازدهاره.

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وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتها المستقبلية، وتواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً، من خلال كوادر وطنية متسلحة بالعلم، والقيم، والأخلاق النبيلة.

وثمن صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الدور الفاعل للأسرة والكادر التربوي من معلمين وإداريين، لما بذلوه من جهود مخلصة وتعاون مثمر في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، أسهمت في دعم تفوق الطلبة وتميزهم الدراسي.
من جانبهم أعرب الطلبة وأولياء الأمور عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لسموه لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة، ولحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز.
حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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