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بالتعاون مع «العدل».. «قانونية عجمان» تنظم مختبر الابتكار التشريعي

بالتعاون مع «العدل».. «قانونية عجمان» تنظم مختبر الابتكار التشريعي
9 يوليو 2025 00:28

عجمان (وام)
نظّمت دائرة الشؤون القانونية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة العدل، «مختبر الابتكار التشريعي» للتشريعات القضائية، بهدف الاطلاع على تجربة الوزارة الرائدة في هذا المجال، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.
ويهدف المختبر، الذي قدّمه المستشار سعود بوهندي من وزارة العدل، إلى دراسة التشريعات من منظور ابتكاري، وفق معايير ابتكارية مُحددة مثل الحداثة، والاستباقية، والمرونة، والتكنولوجيا، والأثر التشريعي، والاستدامة.وشهد المختبر مشاركة واسعة من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومستشاري التشريع والشؤون القانونية، إلى جانب عدد من الأكاديميين القانونيين، وممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن مجموعة من المحامين والشركاء الاستراتيجيين.
واستعرضت أعمال المختبر فكرة «مختبر الابتكار التشريعي» كأداة حديثة لتطوير التشريعات، عبر تسليط الضوء على أمثلة رائدة في الابتكار التشريعي على المستويين المحلي والعالمي، وتحليل نماذج من التشريعات المبتكرة وتحديد أوجه الابتكار فيها، كما ناقشت سبل تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تحليل التشريعات، باستخدام أدوات وأساليب ابتكارية. وفي الختام، استعرض المشاركون نتائج النقاشات، مع تقييم نسب الابتكار في التشريعات، وتسليط الضوء على عناصر الحداثة والاستباقية، ومدى تأثيرها على تعزيز تنافسية وريادة الدولة وجودة الحياة.

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