الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض الشارقة» تعقد أولى جلساتها

«نقض الشارقة» تعقد أولى جلساتها
9 يوليو 2025 01:55

الشارقة (وام) 

عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة، أول أمس، أولى جلساتها بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. ترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة القاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، بعضوية القاضي صبري شمس الدين، والقاضي داوود أبو الشوارب، والقاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.
وأكد القاضي أحمد عبدالله الملا أن مباشرة محكمة النقض في إمارة الشارقة لاختصاصها القضائي، تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون، مثمناً الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في إمارة الشارقة بقيادة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء. وأشار القاضي الملا إلى أن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي في الإمارة، ويناط بها إرساء المبادئ القانونية والفصل في الطعون، وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة، ما يسهم في توحيد تفسير النصوص القانونية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة
الذيد والحمرية والدفاع عن النفس أبطال المسابقات المائية
«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن
الشارقة
محكمة النقض
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
الرياضة
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©