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علوم الدار

85 طالباً وطالبة في مخيم «مهندس المستقبل» بـ«كهرباء الشارقة»

جانب من فعاليات المخيم (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:55

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أمس الأول، الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 12 - 14 عاماً المنتسبين لبرنامج مخيم مهندس المستقبل، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو 2025، بمقر جمعية الاتحاد النسائية بمنطقة حلوان، ويتضمن الأسبوع الأول من المخيم 9 ورش تعليمية وتثقيفية، والأسبوع الثاني مخصّص للزيارات الميدانية والترفيهية.
وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال، أن عدداً كبيراً تقدم للمشاركة في برنامج مخيم المستقبل تجاوز 400 طالب وطالبة، وتم اختيار 85 من المتقدمين للمشاركة في المخيم وفق عدد من الاشتراطات، تضمنت قبول المواطنين المقيمين وفق أسبقية التقديم، ويعتبر مخيم مهندس المستقبل منصة مثالية لإعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة، ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج، الهادفة بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات، والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية، وكذلك تنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكار لتطوير قدراتهم في مجال الطاقة، وتعريفهم بمصادر الطاقة المستدامة والمتجددة وأساليب وسلوكيات الترشيد وإجراءات الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة.
وأشار إلى أن تنمية مهارات الطلاب في هذه المرحلة العمرية بطرق مبتكرة، يسهم في تنشئتهم على اتخاذ قرارات صديقة للبيئة واستثمار وقتهم، بما هو نافع ومفيد، ويعتبر المخيم نموذجاً للمسؤولية المجتمعية.
وأضاف: «إن الهيئة تسعى في كل عام إلى تنظيم سلسلة من الأنشطة المتخصّصة لتنمية مهارات ومعارف الطلاب والطالبات، حيث تسعى الهيئة لتنمية معارفهم في أجواء صيفية ممتعة، انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل للتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر، وذلك في إطار إيمانها الراسخ بأهمية صقل شخصيات الناشئة، ودعم قدراتهم ومواهبهم المختلفة».

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