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بلدية عجمان تطلق «باقة امتثال المباني» لتعزيز معايير الاستدامة

بلدية عجمان تطلق «باقة امتثال المباني» لتعزيز معايير الاستدامة
9 يوليو 2025 01:55

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إطلاق «باقة امتثال المباني»، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المباني، ورفع جاهزيتها وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزّز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.
وأكدت الدائرة أن إطلاق الباقة يأتي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين بالقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني، بهدف تعزيز التكامل في تنفيذ اشتراطات السلامة، وتعزيز أمن المجتمع. وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن باقة امتثال المباني تُعد ركيزة أساسية في تحسين كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى جاهزية المباني لمواجهة المخاطر المختلفة، من خلال تطبيق إجراءات استباقية تُسهم في تعزيز أمن وسلامة السكان.
وأضاف أن الباقة تستهدف ملاك المباني، والمكاتب العقارية، ومكاتب إدارة العقارات أو من يمثلهم، لضمان التزام منشآتهم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

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