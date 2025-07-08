الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025» تدعو للمشاركة في دورتها الجديدة

«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025» تدعو للمشاركة في دورتها الجديدة
9 يوليو 2025 01:55

الشارقة (الاتحاد)

تفتح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 باب الترشّح للمشاركة في دورتها الثانية عشرة، داعية الباحثين والمتخصصين في علوم الاتصال، والمتحدثين الرسميين الذين أسهموا في تشكيل مستقبل الخطاب العام إلى التقدّم للمنافسة ضمن الجوائز الفردية على فئتي: «أفضل بحث في علوم الاتصال» و«أفضل متحدث رسمي».
وتعد هاتان الفئتان من بين 23 فئة متنوعة تُبرز التزام الجائزة بتكريم الجهود العلمية والفكرية والقيادية المبتكرة في قطاع الاتصال الحكومي، وتحتفي بالأفكار التي تدفع الميدان نحو آفاق جديدة.
وتسلط الجائزة، في دورتها الثانية عشرة، الضوء على المبادرات والأفكار التي تعيد رسم ملامح الاتصال الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة، والتي تقام يومي 10 و11 سبتمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة.
 تركّز «فئة أفضل بحث في علوم الاتصال» على الأبحاث والدراسات المنشورة التي تُقدِّم معارف جديدة، وتُسهم في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي من خلال طرح مفاهيم ومنهجيات وأدوات مبتكرة.
وتُمنح «فئة أفضل متحدث رسمي» لموظف حكومي يتميز بقدرته الاستثنائية على توصيل رسالة الجهة التي يعمل فيها بشكل واضح، ودقيق ومؤثر.

كيفية التقديم 
تستقبل الجائزة المشاركات من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، بشرط أن تكون الأعمال المقدّمة قد أُنجزت، أو تم تحديثها خلال العامين الماضيين. ويجب أن تلتزم المشاركات بشروط ومعايير الجائزة كافة، وأن تتضمن جميع الوثائق المطلوبة. آخر موعد لتقديم المشاركات هو 24 يوليو 2025، ويتم التقديم من خلال البوابة الرسمية للجائزة عبر الرابط: https://gca.sgmb.ae/ar

أخبار ذات صلة
الذيد والحمرية والدفاع عن النفس أبطال المسابقات المائية
«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الشارقة
الاتصال الحكومي
آخر الأخبار
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
الرياضة
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©