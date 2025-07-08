«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025» تدعو للمشاركة في دورتها الجديدة

الشارقة (الاتحاد)



تفتح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 باب الترشّح للمشاركة في دورتها الثانية عشرة، داعية الباحثين والمتخصصين في علوم الاتصال، والمتحدثين الرسميين الذين أسهموا في تشكيل مستقبل الخطاب العام إلى التقدّم للمنافسة ضمن الجوائز الفردية على فئتي: «أفضل بحث في علوم الاتصال» و«أفضل متحدث رسمي».

وتعد هاتان الفئتان من بين 23 فئة متنوعة تُبرز التزام الجائزة بتكريم الجهود العلمية والفكرية والقيادية المبتكرة في قطاع الاتصال الحكومي، وتحتفي بالأفكار التي تدفع الميدان نحو آفاق جديدة.

وتسلط الجائزة، في دورتها الثانية عشرة، الضوء على المبادرات والأفكار التي تعيد رسم ملامح الاتصال الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة، والتي تقام يومي 10 و11 سبتمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة.

تركّز «فئة أفضل بحث في علوم الاتصال» على الأبحاث والدراسات المنشورة التي تُقدِّم معارف جديدة، وتُسهم في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي من خلال طرح مفاهيم ومنهجيات وأدوات مبتكرة.

وتُمنح «فئة أفضل متحدث رسمي» لموظف حكومي يتميز بقدرته الاستثنائية على توصيل رسالة الجهة التي يعمل فيها بشكل واضح، ودقيق ومؤثر.



كيفية التقديم

تستقبل الجائزة المشاركات من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، بشرط أن تكون الأعمال المقدّمة قد أُنجزت، أو تم تحديثها خلال العامين الماضيين. ويجب أن تلتزم المشاركات بشروط ومعايير الجائزة كافة، وأن تتضمن جميع الوثائق المطلوبة. آخر موعد لتقديم المشاركات هو 24 يوليو 2025، ويتم التقديم من خلال البوابة الرسمية للجائزة عبر الرابط: https://gca.sgmb.ae/ar