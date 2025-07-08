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علوم الدار

تخريج الدفعة الثالثة من برنامج بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية

الحضور في صورة جماعية خلال حفل التخريج (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:55

أبوظبي (الاتحاد) 

احتفت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومركز التعليم المستمر، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية»، وذلك بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ممثلة بقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي الجهات والشركاء وأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة. 
ويأتي هذا البرنامج تجسيداً للشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والدائرة، والتزاماً مشتركاً بتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، حيث ضمت الدفعة الجديدة 130 خريجاً وخريجة من العاملين في القطاع الاجتماعي بمؤسسات حكومية وخاصة، توزعوا على ثلاث دبلومات مهنية متخصصة تشمل مهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس غير الإكلينيكي، والإرشاد المدرسي. 
 وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، أن هذا البرنامج يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان الإماراتي.
  من جانبه، أوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الدائرة لتأهيل مهنيي الرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة، مؤكداً أن تطوير رأس المال البشري في القطاع الاجتماعي يشكل حجر الزاوية في تطوير الخدمات الاجتماعية المتكاملة. 
 وأشار العامري إلى أن البرنامج استقطب مشاركين من جهات متعددة.
 يذكر أن البرنامج، الذي انطلق عام 2022، خرّج في دفعته الأولى 111 مشاركاً، وفي دفعته الثانية 42 مشاركاً عام 2023، ليصل إجمالي عدد الخريجين حتى اليوم إلى أكثر من 283 خريجاً وخريجة.
 وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على الخريجين والتقاط صورة جماعية وسط إشادة من الحضور بالجهود المشتركة بين الجامعة والدائرة في تقديم برامج نوعية.

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