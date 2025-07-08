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البحرين ترحب بجهود الإمارات في إنقاذ طاقم سفينة تجارية في البحر الأحمر

البحرين ترحب بجهود الإمارات في إنقاذ طاقم سفينة تجارية في البحر الأحمر
9 يوليو 2025 01:05

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها وتقديرها لجهود دولة الإمارات في إنقاذ طاقم السفينة «ماجيك سيز»، بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مثمنةً استجابتها الإنسانية الفعَّالة والمسؤولة، والتنسيق العاجل والتعاون المثمر مع الجهات البحرية الدولية، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة.
وعبّرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية وطاقمها المدني أثناء عبورها مياه البحر الأحمر، باعتباره تهديداً لخطوط الملاحة والتجارة الدولية والبيئة البحرية.
ودعت إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

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