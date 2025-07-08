الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق برنامج متطور للجراحة الروبوتية في العمود الفقري بـ «ياس كلينيك»

إطلاق برنامج متطور للجراحة الروبوتية في العمود الفقري بـ «ياس كلينيك»
9 يوليو 2025 01:55

أبوظبي (وام)

أطلق مستشفى «ياس كلينيك - مدينة خليفة»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، برنامجاً متطوراً للجراحة الروبوتية في العمود الفقري، مستخدماً نظام ملاحة ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في مجال الرعاية الطبية المتقدمة.
ويأتي هذا الإطلاق عقب نجاح الفريق الطبي في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين لمريضتين تجاوزتا الخمسين والستين من العمر، كانتا تعانيان من تضيق في القناة العصبية وآلام مزمنة أعاقت حركتهما، وقد أدت دقة التدخل الروبوتي إلى تسريع فترة شفائهما وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.
وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي الطبي للمستشفى، أن هذه التقنية تحدث نقلة نوعية في الجراحات الدقيقة، وتتيح الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الدقة والأمان.

أخبار ذات صلة
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
نيويورك نيكس «نيولوك» في أبوظبي
مدينة خليفة
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
العمود الفقري
الجراحة الروبوتية
الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
آخر الأخبار
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
الرياضة
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©