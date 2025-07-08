إطلاق برنامج متطور للجراحة الروبوتية في العمود الفقري بـ «ياس كلينيك»

أبوظبي (وام)



أطلق مستشفى «ياس كلينيك - مدينة خليفة»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، برنامجاً متطوراً للجراحة الروبوتية في العمود الفقري، مستخدماً نظام ملاحة ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في مجال الرعاية الطبية المتقدمة.

ويأتي هذا الإطلاق عقب نجاح الفريق الطبي في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين لمريضتين تجاوزتا الخمسين والستين من العمر، كانتا تعانيان من تضيق في القناة العصبية وآلام مزمنة أعاقت حركتهما، وقد أدت دقة التدخل الروبوتي إلى تسريع فترة شفائهما وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي الطبي للمستشفى، أن هذه التقنية تحدث نقلة نوعية في الجراحات الدقيقة، وتتيح الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الدقة والأمان.