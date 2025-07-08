«صحة أبوظبي».. شراكات عالمية لتطوير الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل دائرة الصحة - أبوظبي جهودها لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في مجال الصحة وعلوم الحياة والابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذه المساعي، نفذت الدائرة زيارة استراتيجية ناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية استمرت أسبوعاً، شارك فيها وفد رفيع المستوى ضم 40 ممثلاً من 12 جهة ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

شملت الزيارة مدناً رئيسية مثل بوسطن، واشنطن العاصمة، وفيلادلفيا، تزامناً مع مشاركة الإمارة في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025، الذي يُعتبر من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع التقنيات الحيوية. وخلال الزيارة، أجرى الوفد 20 لقاء استراتيجياً، وزار 16 مؤسسة وشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المشاركة في 9 جلسات حوارية ركزت على تبادل المعارف، واستكشاف فرص الاستثمار، وعقد 7 اتفاقيات تعاون وشراكات جديدة تهدف إلى تحفيز تبني أحدث الحلول الصحية المتقدمة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في الإمارة وخارجها.

وتسعى دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال هذه الزيارة، لاستثمار خبرات وتقنيات الشركاء العالميين لاختبار وتوسيع نطاق استخدام أحدث الابتكارات الصحية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى قيادة المرحلة المقبلة من التطور الصحي على المستوى العالمي.



بصمة إيجابية

قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نعمل في أبوظبي على تأسيس منظومة صحية ذكية ووقائية مصممة لتقديم الرعاية الشخصية للمرضى ووضع بصمة إيجابية على نطاق واسع. وبفضل هذه الجهود، باتت أبوظبي اليوم مختبراً عالمياً حيّاً تجتمع فيه السياسات الطموحة والاستثمارات المجدية والقدرات العلمية لإطلاق واختبار وتوسيع نطاق الحلول التي تعود بالنفع على العالم بأسره. وبينما نختتم زيارتنا الاستراتيجية الرابعة على التوالي إلى الولايات المتحدة، تؤكد دائرة الصحة – أبوظبي التزامها بالارتقاء بقدرات الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً للصحة وعلوم الحياة يحتضن أحدث تقنيات وحلول الجيل المقبل. ولا شك أن هذه الزيارة تقدم دليلاً على الشراكة الطويلة والوثيقة بين أبوظبي والولايات المتحدة، حيث أسهت لقاءاتنا وجلسات تبادل المعارف، التي حضرناها، في مشاركة البيانات ودعمت تعاوننا الطموح. ونحن اليوم ماضون نحو تعزيز منظومتنا الصحية لتكون أكثر قدرة على خدمة المجتمع المحلي، ووضع بصمة إيجابية عالمية، ودفع عجلة ابتكارات الرعاية الصحية، وترسيخ التميز للجميع».



جراحة الجينوم

تركّز علاقات التعاون هذه على إنشاء مراكز لجراحة الجينوم، وتطوير اللقاحات وتصنيعها، ودمج منصات البحث المبتكرة، وتطوير إنتاج الأدوية محلياً في أبوظبي، مع توسيع نطاق الوصول إلى شبكات الرعاية الصحية الأميركية، وتطوير مراكز أبحاث الجينوم والتكنولوجيا الحيوية، وإطلاق برامج متقدمة للعلاج الخلوي والجيني للأطفال.

ومثل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، وضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة بايو، M42، مدينة مصدر، كيزاد، بيورهيلث، StartAD، الاتحاد للشحن، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.