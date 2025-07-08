«زايد العليا» و«تريندز» يعززان التعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل مركز تريندز للبحوث والاستشارات وفداً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على طبيعة عمل المركز البحثي والمعرفي، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار الشراكة المتنامية بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان سابقاً، التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في المجالين البحثي والإعلامي، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى إشراك جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، خصوصاً في ظل إعلان عام 2025 «عام المجتمع» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وخلال اللقاء، بحث الجانبان مشروع «سلسلة الوثيقة»، الذي تم تنفيذه، بالتعاون بين «تريندز» ومؤسسة زايد العليا، ويُعد من المبادرات النوعية التي تستلهم أهداف عام المجتمع، عبر تسليط الضوء على محطات من التاريخ الإماراتي بصوت ومشاركة أصحاب الهمم، من خلال 25 حلقة قصيرة تُعرض على مدى ثلاثة أشهر.

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بالزيارة، مؤكداً أنها تعكس متانة الشراكة القائمة، وحرص الطرفين على تنفيذ مشروعات وطنية تكرّس قيم الانتماء، وتبرز مساهمات جميع فئات المجتمع. وقال: «إن مشروع «الوثيقة» يعكس رؤية «تريندز» ومؤسسة زايد في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم في الإعلام الوطني، عبر مبادرات تخلّد الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات».

من جانبه، عبّر وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن اعتزازه بالتعاون مع مركز تريندز، مثمناً دوره في دعم أصحاب الهمم، وتوظيف قدراتهم في مجالات حيوية. وأكد أن هذه الشراكة تترجم أهداف مؤسسة زايد العليا في رعاية وتمكين أصحاب الهمم، ضمن رؤية شاملة تؤمن بأن الجميع شركاء في بناء الوطن.