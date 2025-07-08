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شراكة بين «التطوير الحكومي والمستقبل» و«إي آند» لرعاية منتسبي «تحدي 71»

عهود الرومي ومسعود شريف يشهدان توقيع الاتفاقية (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:55

دبي (الاتحاد) 

أعلن مكتب التطوير الحكومي والمستقبل إطلاق شراكة مع شركة «إي آند»، يتم بموجبها رعاية منتسبي «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، لتوفير منصة وطنية لتمكين القيادات الحكومية الشابة من المساهمة في صناعة المستقبل.
وقّع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة كل من أطرف شهاب، المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات».
وتهدف الشراكة إلى دعم توجهات دولة الإمارات بتحقيق الريادة في احتضان المواهب وبناء نخبة القيادات الحكومية، وتعزيز أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البحث عن المواهب وبناء جيل من القيادات المتميزة ذات الرؤية، الجاهزة للمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل العمل الحكومي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة الإمارات تحرص على تحقيق استدامة الأثر في مبادرات بناء القيادات والكوادر الحكومية، وأن الشراكة مع «إي آند» في دعم منتسبي «تحدي 71»، ستسهم في تحويل التحدي إلى منصة وطنية مستدامة لاكتشاف وتطوير أفضل المواهب القيادية الشابة في الحكومة، بما يعزّز ريادة دولة الإمارات بين أكثر الدول تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.

بيئة حاضنة للمواهب
قالت عهود الرومي إن دولة الإمارات نموذج متقدم في مجالات الاستثمار في الإنسان واحتضان المواهب وتحفيزها، وفي تعزيز مشاركة القيادات الشابة وتمكينها، مشيرة إلى أن «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» يمثل بيئة حاضنة للمواهب ومحفّزة للعقول وممكّنة للكوادر الوطنية.
من جهته، أكد مسعود م. شريف محمود اعتزاز مجموعة «إي آند» بالشراكة مع «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، بما يمثله من إعادة تعريف لمفاهيم القيادة، ومنح الكفاءات الإماراتية منصة لصقل مهاراتهم.

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