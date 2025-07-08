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انطلاق اختبارات مرشحي برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»

انطلاق اختبارات مرشحي برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»
9 يوليو 2025 01:55

الفجيرة (وام)

انطلقت، خلال الأسبوع الجاري، مرحلة مقابلات واختبارات مرشّحي برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لإجراء المقابلات الشخصية، واختبارات المهارات القيادية للمرشحين؛ بهدف اختيار الأفضل منهم للانضمام إلى البرنامج.
وتُعدّ هذه المرحلة خطوة أساسية تسبق عملية اعتماد المنتسبين للبرنامج، وبدء المنهج الدراسي. يُذكر أن البرنامج من المبادرات النوعية التي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي، ويهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى شباب إمارة الفجيرة الطموحين، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الإمارة. وقد انطلق البرنامج في شهر يونيو الماضي، برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.
وقال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة يستلهم رؤية سمو ولي عهد الفجيرة في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل للتعامل مع المتغيرات، واستدامة الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن البرنامج ركيزة أساسية في رؤية إمارة الفجيرة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال استثمار الطاقات الشابة، وتحفيزها لتكون جزءاً من نهضة الدولة.

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