الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش: دور فاعل لأصحاب الهمم في المجتمع

صقر غباش وعلي الكعبي والحضور خلال اللقاء (وام)
9 يوليو 2025 01:55

أبوظبي (وام)

استقبل المجلس الوطني الاتحادي، ضمن جهوده الرامية إلى دعم وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وفداً من جمعية الإمارات للتوحد، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم في المجالات المختلفة.
وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية دور أصحاب الهمم الفاعل في المجتمع، مشيراً إلى أنهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وشهد وفد الجمعية أعمال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عُقدت برئاسة معالي صقر غباش.
وضم الوفد، علي أحمد بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدداً من أعضاء المجلس، إلى جانب مجموعة من الطلبة من أصحاب الهمم من فئة ذوي التوحد. وتضمنت الزيارة، جولة تعريفية في «قاعة زايد» التي تحتضن جلسات المجلس، واستراحة الأعضاء التي تضم معرضاً للصور الفوتوغرافية ومقتنيات رمزية وهدايا تذكارية تجسّد أبرز محطات المسيرة البرلمانية في الدولة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي
الإمارات تؤكد مكانتها كمركز عالمي للابتكار أمام "الويبو"
صقر غباش
أصحاب الهمم
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
جمعية الإمارات للتوحد
آخر الأخبار
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
الرياضة
ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©