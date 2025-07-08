صقر غباش: دور فاعل لأصحاب الهمم في المجتمع

أبوظبي (وام)



استقبل المجلس الوطني الاتحادي، ضمن جهوده الرامية إلى دعم وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وفداً من جمعية الإمارات للتوحد، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم في المجالات المختلفة.

وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية دور أصحاب الهمم الفاعل في المجتمع، مشيراً إلى أنهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وشهد وفد الجمعية أعمال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عُقدت برئاسة معالي صقر غباش.

وضم الوفد، علي أحمد بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدداً من أعضاء المجلس، إلى جانب مجموعة من الطلبة من أصحاب الهمم من فئة ذوي التوحد. وتضمنت الزيارة، جولة تعريفية في «قاعة زايد» التي تحتضن جلسات المجلس، واستراحة الأعضاء التي تضم معرضاً للصور الفوتوغرافية ومقتنيات رمزية وهدايا تذكارية تجسّد أبرز محطات المسيرة البرلمانية في الدولة.