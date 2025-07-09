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علوم الدار

ستارمر وماكرون يجريان محادثات في لندن

ستارمر وماكرون يجريان محادثات في لندن
9 يوليو 2025 11:46

يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت.
وصل الرئيس الفرنسي إلى لندن أمس الثلاثاء، في أول زيارة دولة من جانب رئيس دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكسيت)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وفي كلمة ألقاها ماكرون أمام النواب وأقرانه أمس الثلاثاء، تعهد بتنفيذ إجراءات لخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، واصفا المسألة بأنها "عبء" على البلدين.
والأسبوع الماضي، تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة العام الجاري عشرين ألفا. ويبلغ العدد الإجمالي حاليا أكثر من 21 ألفا وهو رقم قياسي في هذا التوقيت من العام. 

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المصدر: وكالات
لندن
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إيمانويل ماكرون
كير ستارمر
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