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علوم الدار

«القيادي للتطوير» بمحاكم دبي يبحث تعزيز جودة الخدمات القضائية

سيف السويدي وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (وام)
10 يوليو 2025 01:15

دبي (وام)

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اعتمد المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي في محاكم دبي، حزمة من القرارات التطويرية الجديدة شملت تحديث مسار خدمة «محاكم الخير»، ومناقشة المرحلة الثانية من مشروع «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، إلى جانب متابعة نتائج تطبيق نموذج «الخبير المعيّن»، وذلك في إطار جهود المحاكم لتعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة وجودة الخدمات القضائية وضمان سهولة الوصول إليها.
واستعرض أعضاء المجلس خلال اجتماع برئاسة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وبحضور عدد من أصحاب السعادة القضاة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، التحضيرات النهائية لإطلاق غرفة السيطرة والعمليات القضائية، الهادفة إلى تحسين متابعة القضايا وتسريع إنجازها، بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويُعزز من كفاءة المنظومة العدلية.
كما اعتمد مدير محاكم دبي، المسار المُحدّث لخدمة «محاكم الخير»، الذي يعزّز كفاءة تقديم الدعم القضائي للمحتاجين ويوسّع نطاق المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات محاكم دبي في مجال المسؤولية المجتمعية.
وناقش المجلس المرحلة الثانية من مشروع «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، واطلع على المخرجات المحققة في المرحلة الأولى، بوصف المشروع من المبادرات الوطنية الرائدة التي تبسّط الإجراءات وتدعم أسر المتوفين.
كما اطّلع المجلس على التقدّم المُحرز في تطبيق نموذج «الخبير المُعيّن»، الهادف إلى تحسين كفاءة إدارة الدعاوى، وتسريع الفصل في القضايا، وتطوير جودة التقارير الفنية، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تدعم العدالة الناجزة.

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سيف السويدي
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