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علوم الدار

6.5 مليون درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

مروان جلفار
10 يوليو 2025 01:16

دبي (الاتحاد)

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تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة 6 ملايين و599 ألفاً و116 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام 2025.
وأكد اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد.
وأشاد اللواء جلفار بجهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلي الخير، الذين لا يدخرون جهداً ولا مالاً في سبيل فعل الخير وكسب الأجر والثواب ومساعدة الآخرين، حرصاً منهم على تقديم الدعم اللازم للنزلاء من أجل تخفيف معاناتهم وتحفيزهم على تحسين سلوكهم ورفع معنوياتهم.
كما أشاد اللواء جلفار بجهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وسعيهم لتقديم كافة أوجه الدعم للنزلاء والنزيلات.
ولفت إلى أن المساعدات المالية الإجمالية استفاد منها النزلاء في مساعدات مالية للإفراج، ودية شرعية، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية، وغيرها.

نزلاء المؤسسات العقابية
دبي
شرطة دبي
الإمارات
المؤسسات العقابية والإصلاحية
الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
مروان عبد الكريم جلفار
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