حملة توعوية لمراقبة الأطفال في المسابح برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، حملة توعوية تحت شعار «لا تغفل عن أبنائك»، للحث على مراقبة الأطفال في المسابح، خاصة خلال فصل الصيف؛ وازدياد ارتياد الأهالي والجمهور إلى المسابح والشواطئ بهدف السباحة، والتخفيف من حرارة الصيف والترفيه.

وناشدت الحملة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لتعزيز سلامة الأطفال ورقابتهم أثناء السباحة في الشواطئ أو أحواض المسابح في المنازل أو الفنادق والمنتجعات الصحية أو الترفيهية وغيرها؛ وذلك تفادياً لحدوث حوادث السقوط والغرق، وقضاء صيف آمن دون خسائر في الأرواح.

ونبّهت الحملة الأهالي والأسر بضرورة تجنّب السباحة في الأماكن غير المخصصة لها، ومنع الأطفال من السباحة بمفردهم، وتدريبهم على إتقان مهارات السباحة وتكثيف الرقابة عليهم دائماً قرب المسابح والشواطئ.