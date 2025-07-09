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علوم الدار

«بلدية عجمان» و«الطاقة والبنية التحتية» تستعرضان منظومة النقل بالإمارة

عبدالرحمن النعيمي ويوسف عبدالله والحضور خلال اللقاء (وام)
10 يوليو 2025 01:15

عجمان (وام)

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بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية، سُبُل تطوير منظومة النقل، وتحسين كفاءة مشاريع البنية التحتية والطرق في الإمارة، وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ويواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام.
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال لقائه وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، حرص الدائرة على توطيد التعاون المشترك مع الوزارة في مجال التطوير والتحسين المستدام، مشيراً إلى أن الدائرة تؤمن بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم تطور عجمان وتحسّن جودة الحياة للمجتمع.
حضر الاجتماع، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها السياسات المتعلقة بقطاع النقل، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية، واستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض جملة من المقترحات والتصورات الرامية إلى رفع كفاءة الحركة المرورية والانسيابية الدائمة والوصول الأسهل والأسرع والآمن للوجهات المنشودة.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
وزارة الطاقة والبنية التحتية
دائرة البلدية والتخطيط
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