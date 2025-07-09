«طرق الشارقة» تطلق مبادرة لخدمة كبار السن في منازلهم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إطلاق مبادرة نوعية جديدة تستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تتمثل في تقديم خدمات «الهيئة» مباشرة في منازلهم دون الحاجة إلى حضورهم إلى مقر «الهيئة»، وذلك في إطار التزام «الهيئة» بإطلاق مبادرات مرنة وشاملة تراعي الفئات ذات الأولوية واحتياجاتهم الخاصة.

وتسعى المبادرة إلى تسهيل حصول كبار المواطنين والمرضى على خدمات الهيئة، وخصوصاً أولئك الذين تعيقهم ظروفهم الصحية عن التنقل، حيث يقوم موظفون مختصون بزيارة المستفيدين في منازلهم بواسطة مركبة مجهزة لإنهاء المعاملات المطلوبة في موقع المستفيد.

وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المبادرة تنبع من رؤية «الهيئة» في تعزيز قيم التكافل المجتمعي والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً، موضحاً أن الخدمة تترجم التوجيهات الحكومية بجعل الشارقة مدينة صديقة لكبار السن ووجهة إنسانية ترعى احتياجات مختلف الشرائح.

وقال العثمني: «إن إطلاق المبادرة يمثل نقلة في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتتيح المبادرة الوصول إلى من يحتاج إلينا بدلاً من أن ننتظر حضوره إلينا، مما يعكس التزامنا بجودة الحياة وسهولة الوصول لجميع المتعاملين، إذ جرى تجهيز وحدة متنقلة بموظفين مدربين على التعامل الإنساني والمهني مع هذه الفئة، بما يضمن كفاءة الخدمة وسلاسة الإجراءات».

وأوضح أن المبادرة الجديدة تشمل مجمل المعاملات المتعلقة بملاك أرقام الأجرة القديمة، مثل تحديث البيانات وغيرها من الإجراءات الرسمية، التي كان يتوجب سابقاً إتمامها من خلال الحضور الشخصي لمقر «الهيئة»، بينما يمكن إنجازها الآن دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، بعد التواصل مع «الهيئة»، وتقديم الوثائق المطلوبة إلكترونياً أو عبر الهاتف.