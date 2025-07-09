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مركز سالم بن حم الثقافي يطلق «مجتمعي الصيفي»

مسلم بن حم (من المصدر)
10 يوليو 2025 01:15

العين (الاتحاد)

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أطلق مركز سالم بن حم الثقافي الدورة الثانية من برنامجه الصيفي لعام 2025، تحت عنوان «مجتمعي الصيفي»، وذلك في إطار تفعيل أهداف عام المجتمع، وتوجيه طاقات المشاركين نحو برامج وأنشطة ثقافية وتنموية هادفة.
وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، أن البرامج الصيفية تُمثل منصة مثالية لاستثمار أوقات الشباب والناشئة، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتوجيهها نحو خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تواكب مستهدفات الدولة، وتنسجم مع روح عام المجتمع 2025، من خلال ما تتضمنه من مضامين تعليمية وتطوعية وتوعوية.
وتتوزع أنشطة البرنامج بين فعاليات واقعية تُقام في مقر المركز، تشمل ورشاً أدبية وفنية وثقافية، تهدف إلى صقل المواهب وتطوير قدرات التفكير، إضافة إلى جلسات توعوية وتعليمية افتراضية، يتم بثها عبر المنصات الرقمية لتوسيع دائرة الاستفادة، والوصول إلى أكبر عدد من المشاركين.
كما يتضمن البرنامج محوراً خاصاً بالتطوع التخصصي، يُمكّن المشاركين من تقديم خدمات مجتمعية ضمن تخصصاتهم واهتماماتهم، ما يرسّخ لديهم قيمة العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويُسهم في تحفيزهم على الانخراط الإيجابي في خدمة الوطن.
ويستمر البرنامج لمدة خمسة أسابيع، من 7 يوليو وحتى 11 أغسطس 2025، ويتضمن جدولاً متنوعاً من الأنشطة اليومية الموجهة لفئات عمرية مختلفة، مع مراعاة التنوع الثقافي والقيمي في المحتوى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للإبداع الفردي والعمل الجماعي.
يأتي البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات الثقافية والمجتمعية التي يقدمها المركز على مدار العام، في إطار رؤيته الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي واعٍ، يعتز بهويته، ويشارك بفاعلية في بناء مستقبله.

مركز سالم بن حم الثقافي
الإمارات
البرامج الصيفية
عام المجتمع
مسلم بن حم العامري
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