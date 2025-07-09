«التعليم العالي»: 7 خدمات رقمية و5 قنوات تواصل لدعم الطلبة

دينا جوني (أبوظبي)

فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية وقنوات التواصل التفاعلية؛ بهدف تسهيل إجراءات الطلبة وأولياء الأمور خلال موسم التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والتقديم على برامج الابتعاث والاعتراف بالمؤهلات.

وأوضحت الوزارة عبر منشورات توعية على حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»، أنها تتيح للطلبة 7 خدمات رقمية رئيسة، تشمل التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة والبعثات الخارجية، طلب الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الأكاديمية والمهنية الصادرة من داخل الدولة، طلب الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات العربية المتحدة، خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، طلب إعادة النظر والاستثناءات، التحقق من صحة الاعتراف، وإصدار نسخ رقمية وإلكترونية من الاعتراف.

وحرصاً على توفير تجربة تفاعلية ومرنة، فعّلت الوزارة 5 قنوات تواصل مباشرة لتلقي الاستفسارات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالخدمات، وهي: وسائل التواصل الاجتماعي وفريق عمل مخصّص للرد على الاستفسارات، البريد الإلكتروني، مراكز خدمة المتعاملين في أبوظبي ودبي، مركز الاتصال الهاتفي والرقم المجاني، والمحادثة الفورية (Live Chat).

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما بعد اعتماد معايير جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، وهو ما يفرض ضرورة تيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية.

كما تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بمواكبة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يحقق رضا المتعاملين، ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية، ويدعم القرارات المستقبلية للطلبة، وأولياء الأمور على أسس واضحة وسلسة.