مليونا زائر لجناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»

أوساكا، اليابان (الاتحاد)

احتفى جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» اليوم بإنجاز استثنائي، مع استقباله مليوني زائر منذ افتتاح أبوابه يوم 13 أبريل 2025، مؤكداً مكانته وجهة مُلهمة للحوار والتبادل الثقافي على الساحة العالمية.

وبهذه المناسبة، نُظّمت فعالية خاصة مستوحاة من مهرجان «تاناباتا» الياباني العريق، احتفاءً بهذه المحطة البارزة، وتجسيداً لالتزام الجناح بقيم التلاقي الثقافي، والإيمان بقدرة التجارب المشتركة على رسم مستقبل أكثر إشراقاً وإنسانية، حيث قام الزوار بكتابة أمنياتهم للمُستقبل على بطاقات «تانزاكو» التقليدية الملوّنة، التي صُمّمت خصيصاً لهذا الحدث، وعُلّقت على واجهة الجناح الخارجية.

ويُجسّد مهرجان «تاناباتا» إرثاً يابانياً عريقاً تتناقلُه الأجيال، ويرتكز على قيم الأمل والحب والإيمان بالأحلام. وبينما تُعلَّق الأمنيات في التقاليد اليابانية على أغصان الخيزران، فقد اختار الجناح أن يُقدّم هذه التجربة برؤية إماراتية، باستخدام سعف النخيل، تعبيراً عن هوية الجناح، ليُصبح محيطه لوحة نابضة تعكس تطلّعات الإنسانية نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً.

تحت عنوان «من الأرض إلى الأثير»، صُمِّم جناح دولة الإمارات ليقدِّم تجربة متعددة الحواس، تنطلق من جذور الهوية الإماراتية العريقة، وتعبر بخطى طموحة نحو آفاق المستقبل. ويأخذ الجناح زوّاره في رحلة عبر خمس مناطق رئيسة تنسج معاً ملامح قصة وطنٍ يجمع بين الإرث والابتكار، وبين القيم الراسخة والرؤية المتجددة.

وقد حظيت التجربة بإشادة واسعة من الزوّار، الذين تفاعلوا مع السرد القصصي الغامر، وانبهروا بالتصميم المعماري المستلهم من الطبيعة الإماراتية، واستشعروا كرم الضيافة الأصيل. وتُجسّد هذه العناصر مجتمعةً التزام دولة الإمارات بتعزيز جسور التعاون الدولي، وحرصها على توفير منصات جامعة للحوار، تشجّع على تبادل الثقافات، وتدفع بعجلة التقدّم الجماعي نحو الأمام.

وبهذه المناسبة، صرّح شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، المفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» قائلاً: «يشرفنا أن نحتفي اليوم باستقبال جناح دولة الإمارات مليوني زائر، في لحظة تحمل في طيّاتها الكثير من الفخر والامتنان، وتعكس عمق التفاعل العالمي مع قصة دولة الإمارات، وثقة الزوّار بما نقدّمه من محتوى وتجربة. وقد اخترنا أن نحتفل بهذا الإنجاز، تزامناً مع مهرجان تاناباتا، وتكريماً لإرثٍ ياباني عريق، وتأكيداً على روح التبادل الثقافي التي يُجسّدها الجناح كمنصة عالمية، ومساحة حيّة، تنبض بالأفكار، وتتّسع للحوار، وتستحضر القيم الإنسانية التي تجمعنا جميعاً».

ومنذ افتتاحه في شهر أبريل، استضاف جناح دولة الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الثقافية، والأنشطة المواضيعية. وشملت هذه الفعاليات جلسات حوارية مع خبراء، وعروضاً فنية، وورش عمل إبداعية، وعروضاً حيّة لفنون الطهي الإماراتي، إلى جانب معارض لفنانين إماراتيين وحوارات مشتركة، صُممت جميعها بعناية لتعزيز تفاعل الزوّار من مختلف الخلفيات، وتقديم لمحات عميقة عن ثقافة دولة الإمارات وقيمها وروح التعاون التي تميّزها.

وتستمر فعاليات «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» حتى 13 أكتوبر 2025، ويستقبل جناح دولة الإمارات الزوّار طوال فترة المعرض، مُقدّماً رؤية إنسانية ملهمة حول كيفية تعاون الأمم لصياغة مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

ويعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصة وطنية لتجميع الشعوب والأفكار والابتكارات لخدمة التقدم العالمي. يحظى «مكتب إكسبو الإمارات» برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» ويعمل تحت مظلة وزارة الخارجية ويقود المشاركات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المعارض الدولية، وكان أحدثها «إكسبو 2025 أوساكا» في «كانساي» باليابان.

تأسس «مكتب إكسبو الإمارات» بغرض واضح يتمثل في تجميع الشعوب والابتكارات للتصدي للتحديات التي تواجهها الإنسانية. يستمد المكتب التوجيه من قيم التفاؤل والانفتاح والطموح والمرونة، ويوفر خبرات هائلة ومؤثرة تُلهِم التحرك الإيجابي، وتعزز التعاون بين الثقافات والقطاعات وعبر الأجيال.

ومن خلال برامج مختارة بعناية وعلاقات شراكة استراتيجية، يصمم «مكتب إكسبو الإمارات» بيئات من شأنها تسريع التطور بتعزيز الاتصال بين الجماهير العالمية وتحفيز الحلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة واكتشاف الفضاء.

ويمكن للزوار أيضاً أن يتمتعوا بتجربة المطبخ الإماراتي الأصيل في مطعمنا، وأن يتمعنوا في مجموعة المنتجات المنتقاة بعناية من صنع المبدعين في الإمارات والمعروضة في متجرنا، وأن يشاهدوا مجموعة من برامج الأنشطة الديناميكية في المساحة التي خصصناها لورش العمل.

يقع جناح الإمارات، والذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، في منطقة «تمكين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني وقاعة المعارض المعروفة باسم «القبعة المتلئلئة».