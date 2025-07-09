«صحة المسافرين».. استشارات وقائية أثناء السفر

هدى الطنيجي (أبوظبي)

دعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎»‎بيورهيلث»، الأشخاص الراغبين في السفر خارج الدولة وإليها، إلى تقديم معلومات مهمة قبل السفر، تتعلق بصحتهم وخطط سفرهم، لضمان رحلة آمنة وسلسة، وذلك على هامش افتتاحها عيادة جديدة متخصصة في مجال صحة المسافرين مؤخراً.

وذكرت المدينة الطبية، أن تلك المعلومات تساهم في توثيق المعلومات الصحية قبل السفر، حيث تتيح التطبيقات الصحية الرسمية في دولة الإمارات عرض سجلات اللقاحات، وحجز المواعيد، والاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية بكل سهولة.

وقال الدكتور زاهر بابكر، استشاري، رئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إنه على هامش الافتتاح الجديد للعيادة المتخصصة في مجال صحة المسافرين، التي أطلقتها المدينة الطبية مؤخراً لتقديم مختلف الخدمات الصحية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يسهم في تعزيز صحتهم ودعم سلامة المجتمع بشكل عام، ننصح الجميع بالاستعانة بالتطبيقات المتاحة في الدولة، منها (تطبيق الحصن) الذي يعتبر المنصة الصحية الرقمية الرسمية لدولة الإمارات، وهو ضروري لعرض حالة اللقاحات المرتبطة بالسفر التي قد يكون بعضها شرطاً لدخول بعض الدول».

وأضاف: «تطبيق (صحة) يتيح للمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، إمكانية حجز المواعيد، والاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية، وإدارة السجلات الطبية ضمن شبكة (صحة)».

ودعا إلى ضرورة حرص المسافرين على تحميل هذه التطبيقات وتثبيتها قبل السفر، حتى تساعدهم في الوصول إلى جميع الوثائق الصحية بسرعة وسهولة.

وذكر الدكتور بابكر، أن العيادة تقدم، من خلال الكوادر الطبية المتخصصة والخبرات الطبية المتعددة، خدمات متعلقة بوجهة السفر، مخصصة لكل مسافر، بناء على التاريخ الصحي ومسار الرحلة، تساعد المسافر على توقع أي مخاطر صحية محتملة واختيار اللقاحات المناسبة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أنه مع وجود أكثر من مليار رحلة دولية سنوياً، يتعرض الملايين لمخاطر صحية مثل الملاريا، وحمى الضنك، والأمراض المنقولة بالغذاء، وداء المرتفعات، حيث تشير الدراسات إلى أن الاستشارات الطبية قبل السفر تقلل من المخاطر الصحية بنسبة 70%.

وذكر أن العيادة تقدم خدمات متنوعة، منها التقييمات الصحية بعد السفر، على سبيل المثال، في حال ظهور أعراض بالإصابة بأحد الأمراض المعدية خلال السفر، يتم تخصيص كادر طبي في المدينة الطبية لتقديم الفحص السريع للحالات المصحوبة بالحمى، وتقديم تشخيص دقيق لمختلف الحالات الخطرة، مما يضمن السرعة والدقة في العلاج.

وأكد أن العيادة تسهم في تقديم إرشادات طبية موثوقة لمساعدة المسافرين على البقاء بصحة جيدة والاستعداد التام لرحلاتهم القادمة، لضمان رحلة آمنة وصحية لهم ولأسرهم، والتي تعنى بكل المسائل الصحية المتعلقة بالسفر لضمان تجربة صحية، وممتعة، فضلاً عن سُبل الدعم فيما يخص الصحة، للتعامل مع كل متطلبات السفر، حيث يمكن أن يتعرض المسافر لأي مخاطر صحية مفاجأة أثناء السفر، لذا فإن زيارة عيادة السفر هي خطوة مهمة لضمان الصحة الجيدة قبل السفر، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر عدة قنوات تشمل رقم واتساب مخصصاً، والموقع الإلكتروني، وتطبيق صحة، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762.



خدمات شاملة

تسهم العيادة الجديدة في تقديم الاستشارات الوقائية، التي تساعد بشكل فعّال في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، إذ توفر العيادة خدمات طبية شاملة تغطي مرحلتي قبل السفر وبعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة به والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات يضم أطباء الأمراض المعدية، وممرضي طب السفر، والصيادلة، وموظفي المختبر.

وتقدم عيادة صحة المسافرين خدمات تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة، مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجاته الصحية على نحو دقيق يتماشى مع مسار رحلته، فضلاً عن اللقاحات الأساسية، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وأمراض أخرى مرتبطة بالسفر، وذلك بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر.

وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة الحماية من الأمراض المعدية مثل الملاريا، إلى جانب الوقاية من أمراض غير معدية مثل داء المرتفعات.

كما تعتبر فحوص ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرض لمخاطر صحية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح العيادة إجراء فحوص اللياقة الطبية المعتمدة، التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات.