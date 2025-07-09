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علوم الدار

المكتب الوطني للإعلام يتسلم «الورقة البيضاء» من «تريندز»

عبدالله آل حامد يتسلم «الورقة البيضاء» من محمد العلي بحضور جمال الكعبي (من المصدر)
10 يوليو 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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تلقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، «الورقة البيضاء» التي أعدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بصفته شريكاً معرفياً، والتي تتناول مخرجات وتوصيات الكونغرس العالمي للإعلام 2024.
وناقش معاليه، خلال لقائه وفد المركز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، في مقر المكتب بأبوظبي، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، الرؤى التي تضمنتها الورقة، والتي ركزت على تحديات وفرص التقاطع بين الإعلام والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل تعزيز صناعة المحتوى الرقمي.
وأكد الجانبان أهمية تعميق التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية والإعلامية لخدمة الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ومواكبة متطلبات المستقبل في القطاع الإعلامي.

تريندز
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
المكتب الوطني للإعلام
عبدالله آل حامد
محمد العلي
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