«لوكهيد مارتن» توسّع برنامج التدريب الصيفي في مركز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» أمس، إطلاق أكبر برنامج تدريب صيفي لها على الإطلاق في مركز الابتكار والحلول الأمنية بأبوظبي، حيث استقبلت 44 من المهندسين والعلماء وقادة المستقبل الطموحين.

وبناءً على النجاح الذي حققته الدفعة السابقة، والتي ضمت 32 متدرباً العام الماضي، تأتي هذه الدفعة الموسّعة لتعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز رأس المال البشري في دولة الإمارات.

وتجمع هذه الدفعة بين مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها من قارات متعددة، حيث انضم إليها ستة متدربين من الولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، والهند، وإيطاليا.

وقد تم اختيار جميع المشاركين، وفقاً لمعايير الكفاءة والتفوق الأكاديمي، بالإضافة إلى المهارات التقنية والشغف بالابتكار.

وقال الجنرال المتقاعد جون نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نسهم في تمكين الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات. ويجسد هذا البرنامج رؤيتنا المشتركة لخلق فرص مستدامة من خلال تطوير المهارات، وبناء القدرات المحلية».

وسيعمل المتدربون مع مهندسي لوكهيد مارتن في خمسة مشاريع جديدة قائمة على الابتكار؛ تشمل مجالات مستقبلية مثل أنظمة الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة المتقدمة.

وسيكتشف المتدربون مفاهيم رائدة، مثل بناء قاعدة قمرية باستخدام مركّبات الريجوليث المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتحديثات المركبات الفضائية،وغيرها.

بدورها، قالت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية في شركة لوكهيد مارتن: «إن برنامج التدريب القائم على الكفاءة ليس مجرد تدريب، بل هو استثمار في الطاقات البشرية. ومن خلال هذه التجارب، فإننا نتيح للطلاب تطبيق معارفهم بشكل مباشر، مع المساهمة في تحقيق التقدم الوطني والعالمي».