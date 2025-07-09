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علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو

فهد التفاق خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو (وام)
10 يوليو 2025 01:15

فانواتو (وام)

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قدّم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى جزر سليمان، وسامو المستقلة، أوراق اعتماده إلى فخامة نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية جزر فانواتو، سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى جمهورية فانواتو.
ونقل تحيات القيادة الرشيدة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في المجالات المختلفة التي تجمع البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر فانواتو، وبحث سبُل تنميتها وتطويرها.

فانواتو
جمهورية فانواتو
سفير الإمارات
الإمارات
فهد عبيد التفاق
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