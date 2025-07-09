سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو

فانواتو (وام)

قدّم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى جزر سليمان، وسامو المستقلة، أوراق اعتماده إلى فخامة نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية جزر فانواتو، سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى جمهورية فانواتو.

ونقل تحيات القيادة الرشيدة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في المجالات المختلفة التي تجمع البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر فانواتو، وبحث سبُل تنميتها وتطويرها.