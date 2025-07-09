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علوم الدار

أنور قرقاش: جهد عظيم يقوده عبدالله بن زايد لتعزيز المنظومة التشريعية والمالية

أنور قرقاش
10 يوليو 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالجهود الدبلوماسية الجليلة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة.
وقال معاليه، عبر منصة «إكس»، أمس: «جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أثمر اليوم عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق». 

أنور قرقاش
الإمارات
عبدالله بن زايد
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