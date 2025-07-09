الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي والسفيرة الأميركية يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة

علي النعيمي ومارتينا سترونغ خلال اللقاء (وام)
10 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبُل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والحوار والتفاهم في مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم إحدى الأدوات المؤثرة في دعم العلاقات الثنائية بين الدول ومختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، وتسهم بصورة فاعلة في الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.
وتطرق اللقاء إلى الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات والمنطقة، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية ساهمت في ترسيخ أطر التعاون المشترك، خاصة في قضايا الأمن والاستقرار ومختلف مجالات التنمية المستدامة.
من جانبها، أعربت السفيرة مارتينا سترونغ، عن تقديرها لمتانة العلاقات الأميركية الإماراتية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشهد تطوراً مستمراً يعكس التزام الجانبين بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية.

علي النعيمي
السفيرة الأميركية
الإمارات
أميركا
علي راشد النعيمي
مارتينا سترونغ
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©