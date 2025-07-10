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"شرطة أبوظبي" تدعو السائقين إلى تجنب القيادة ببطء في مسار التجاوز

"شرطة أبوظبي" تدعو السائقين إلى تجنب القيادة ببطء في مسار التجاوز
10 يوليو 2025 11:39

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة درب السلامة 2 إلى عدم القيادة ببطء في مسار التجاوز والالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة وذلك لعدم عرقلة حركة المرور وإرباك السائقين الآخرين موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار (مسار التجاوز ) قيمتها 400 درهم.

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وأكدت ضرورة الحرص على القيادة الآمنة، وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية . 

وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، ما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
السائقين
السرعة والتجاوز الخاطئ
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