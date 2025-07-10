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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يوجّه بمنح دراسية بجامعة الشارقة لأوائل الثانوية

سلطان بن أحمد القاسمي يوجّه بمنح دراسية بجامعة الشارقة لأوائل الثانوية
10 يوليو 2025 15:21

وجّه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتخصيص منح دراسية في الجامعة، للطلبة الأوائل في الثانوية العامة من المسارات الدراسية المختلفة على مستوى الدولة.
وتشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية طوال مدّة الدراسة الجامعية في أي من البرامج الأكاديمية المعتمدة في جامعة الشارقة، وذلك بهدف تمكين الطلبة المتفوقين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في بيئة تعليمية متميزة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، الطلبة الأوائل وذويهم، مشيداً بالجهود التي بذلوها في رحلتهم الدراسية ونيلهم التفوق بجدارة واستحقاق، مؤكداً سموه أن جامعة الشارقة تفخر بالمتفوقين والمجتهدين، وتوفر لهم وللطلبة كافة أفضل البرامج الأكاديمية التي تلبي طموحاتهم، وتجعلها قبلة للمتفوقين والباحثين والعلماء.

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سلطان بن أحمد القاسمي
جامعة الشارقة
سلطان القاسمي
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