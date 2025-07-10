حاكم أم القيوين يعزي في وفاة علياء عبدالله مصبح بن ربيعة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها علياء عبدالله مصبح بن ربيعة، والدة سعادة عبد الله حميد بن حامد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة عود الطاير، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.