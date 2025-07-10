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علوم الدار

سعود المعلا يوجه بمنح أراض سكنية للمواطنين بأم القيوين

سعود المعلا يوجه بمنح أراض سكنية للمواطنين بأم القيوين
10 يوليو 2025 16:12

بتوجيهاتٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تم اعتماد «240» قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية، ضمن المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة وتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص سموه على تلبية احتياجات أبناء الإمارة، وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
وأكدت الجهات المختصة أن عملية التوزيع ستتم وفق الإجراءات المتبعة، بما يضمن الشفافية والعدالة في منح الأراضي، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والمشاريع الإسكانية.

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المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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