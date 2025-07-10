البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحددة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على موقع المجلس، أن هذا القرار يعكس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية والجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجازاتها النوعية في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز موقعها الدولي ومكانتها كشريك موثوق لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.

وأشار معاليه كذلك إلى أن هذا القرار يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي العالمي، بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة والعالم.