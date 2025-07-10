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علوم الدار

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالله بن سعود

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالله بن سعود
10 يوليو 2025 19:12

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.
كما بعث كل من سمو أولياء العهود ونواب حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، برقيات مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
حكام الإمارات
سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين
تعزية
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